Attentat-suicide à Kaboul : au moins 19 morts

Un attentat-suicide a visé mardi les employés de la Cour suprême afghane à Kaboul, faisant au moins 19 morts et 41 blessés, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé.



Le "kamikaze à pied a déclenché sa charge sur le parking" dans l'enceinte de la Cour suprême, à l'heure où les employés quittaient les bureaux, a précisé à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najibullah Danish.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé, Waheed Majroh, la plupart des victimes sont des employés de la Cour.



Cet attentat est survenu peu avant 16h00 locales (13H30 GMT) dans la Cour suprême située non loin de l'Ambassade des Etats-Unis dans la capitale afghane. Les accès au bâtiment sont barrés par les forces de police. De nombreuses ambulances et des véhicules de pompiers ont été déployés sur place, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Le dernier attentat d'ampleur à Kaboul, le 10 janvier, avait déjà visé une annexe du Parlement à l'heure de sortie des bureaux, faisant 38 morts.