Mostaganem: 5 personnes arrêtées pour enlèvement

Cinq personnes impliquées dans une affaire d’enlèvement et de viol d’une jeune fille ont été arrêtées hier, mardi 20 décembre, par les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.

Les faits de cette affaire remontent à la nuit du dimanche à lundi, où un appel téléphonique est parvenu à la brigade de gendarmerie nationale de Sayada signalant un enlèvement dune jeune fille, qui a été victime d'un viol dans un taudis au bidonville "Oued El Hadaik" dans la commune de Sayada.

Les éléments de la gendarmerie nationale de Sayada et d'Ain Tedelès soutenus par une équipe d'intervention rapide se sont rendus sur le lieu trouvant la victime âgée de 22 ans et résidant au même quartier dans un état psychique déplorable.

Les personnes arrêtées ont utilisé une motocycle pour enlever la jeune fille et la conduire vers un taudis. L'un des auteurs de ce méfait a été arrêté dans la même nuit et la victime l'a reconnu et ensuite les quatre autres qui ont avoué leur acte.

Les inculpés ont été présentés mardi devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui les a écroués pour constitution d'association de malfaiteurs, kidnapping et viol.