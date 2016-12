Dérapage- Ouyahia demande aux binationaux de "financer" l'Algérie

Encore un dérapage qui marquera, sans nul doute, ce sujet déjà assez sensible de la loi limitant l'accès de certains postes de "souveraineté" aux détenteurs de la nationalité algérienne exclusive.

Ahmed Ouyahia, Secrétaire général du RND et chef de cabinet à la Présidence de la République, connu pour être l'architecte de cette loi controversée qui exclut les binationaux des postes clés, se tourne vers ces mêmes citoyens qu'il a lui-même privés pour leur demander, quoiqu'implicitement, d'aider financièrement l'Algérie, par aider l'Algérie, b=voulait-il dire aider l'Etat algérien ?

En effet, dans un communiqué publié aujourd'hui, Ahmed Ouyahia affirme que le rêve du RND est "de voir nos compatriotes binationaux à l'étranger [...] être demain le lobby puissant économique et politique de l'Algérie", citant l'exemple des "Italiens d'Amérique".

Il poursuit, dans un appel au financement à peine voilé, en rappelant: "Nos aînés immigrés ont assuré l'autonomie de la Guerre d'indépendance parce qu'ils l'ont largement financée".