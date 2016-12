Sellal inaugure la 25e Foire de la production algérienne

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a inauguré, mercredi au Palais des Expositions (Pins maritimes), la 25ème Foire de la production algérienne à laquelle prennent part plus de 400 entreprises nationales de différents secteurs d'activités dont, pour la première fois, l'industrie militaire.

Lors de la cérémonie d'inauguration de cette manifestation économique, le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement.

Placée sous le thème "Encourager l'investissement et préserver l'économie nationale", cette foire voit la participation de 420 exposants nationaux composés de 135 entreprises publiques et plus de 280 sociétés privées, sur une superficie de 16.500 m2.

Sept secteurs d'activités sont représentés à cette deuxième plus grande manifestation économique qu'abrite le Palais des expositions après la Foire internationale d'Alger.

Il s'agit de l'industrie chimique et pétrochimique, de l'agroalimentaire, des travaux publics, des services, de l'industrie manufacturière, de l'industrie électrique, électronique et électroménager, et de l'industrie militaire.

Cette édition est ainsi marquée par la présence, pour la première fois, du ministère de la Défense nationale à travers la participation de certaines de ses unités de production telles celles de la mécanique, des textiles et de la construction navale.

"La 25ème Foire de la production nationale se tient cette année dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de garantir la réussite du nouveau modèle de croissance économique dont l'objectif principal est d'encourager l'investissement public et privé afin de préserver l'économie nationale", explique la Safex.

La Foire de la production algérienne ouvre ses portes tous les jours de 11h à 18h, tandis que les matinées du 22, 25 et 26 décembre (10h à 14h) seront principalement dédiées aux professionnels.

Afin d'encourager davantage la promotion des produits nationaux, la Safex a mis à la disposition des exposants, à titre gracieux, des stands pour la vente promotionnelle.