Terrorisme routier: 13 personnes tuées en une journée

Treize (13) personnes ont été tuées et 68 autres blessées dans 21 accidents de la route survenus en 24 heures à travers 14 wilayas du pays, indique jeudi un communiqué de la Gendarmerie nationale.

L'accident le plus grave a été celui enregistré à 23h30 sur la route reliant Had-Sahary à Aïn Oussara, à hauteur de la zone Boukhchiba, circonscription communale de Had-Sahary (Djelfa), précise la même source.

Le conducteur d'un autocar de transport collectif de voyageurs, se rendant de Biskra vers Tlemcen, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui est entré en collision avec un camion venant sens inverse, indique le communiqué.

Cet accident a occasionné le décès de six (6) personnes et des blessures diverses à trente cinq (35) autres, qui ont été évacuées vers les hôpitaux de Hassi Bahbah, Aïn Oussara et la polyclinique de Had-Sahary, où sont également déposés les corps des défunts, relève la Gendarmerie nationale.