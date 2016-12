Un bateau chargé de véhicules pour l'Algérie contraint d'amarrer en Espagne

Related Articles

22/12/2016

Il était en direction des côtes algériennes, au départ de la ville espagnole de Barcelone.

Un bateau de la compagnie Flota Saurdiaz, transportant des voitures vers l'Algérie, a subi une panne moteur à 3 milles nautiques de la côte espagnole, soit à 27 milles nautiques de Valence, l'obligeant à accoster à un port de Valence, indique le site MaritimeHerald.

Le bateau se trouvait, selon le même site, dans une situation de détresse à cause, non seulement de sa panne, mais aussi de la mer houleuse, dont les vagues s'élevaient à 4 mètres.

Après des appels aux secours émis par l'équipage, le bateau a été remorqué par un bateau de sauvetage SAR Mesana vers un port de Valence, au grand soulagement des 17 membres d'équipage, sortis finalement sains et saufs.

Le bateau se trouve actuellement en réparation dans un port de Valence. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour définir les causes de cet incident.