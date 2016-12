Révélation- Fonction publique: Sellal interdit tout recrutement à partir du 31 décembre

Related Articles

24/12/2016

Décidément, l'année 2017 s'annonce encore plus difficile qu'on le croyait !

Dans une nouvelle note datée du 21 décembre et adressée aux Secrétaires généraux des ministères, walis et responsables des inspections de la Fonction publique, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, interdit la validation de tout concours de recrutement après la date du 31 décembre 2016, pour les entreprises publiques affiliées aux secteurs non-concernés par le gel des opérations de recrutement, ainsi que celles possédant des postes salariés vacants au titre de l'an 2016.

Cette note, adressée également à la Direction général du budget, exhorte ainsi les administrations et entreprises publiques à combler uniquement les postes vacants déjà existants avant la date limite du 31 décembre, pour assurer un équilibre financier intérieur du pays.