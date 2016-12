Algérie: Un terroriste recherché se rend à la frontière avec la Libye

Le terroriste activement recherché par les services de sécurité algérien, répondant aux initiales "G. Moussa", s'est rendu ce matin du 24 décembre, aux autorités militaires à Debdeb à In Amenas, près de la frontière avec la Libye, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et d'une quantité de minutions, précise le même communiqué.

Cette opération, estime le MDN, "dénote de la ferme détermination de nos forces à préserver la sécurité de notre pays et la protection des frontières nationales".