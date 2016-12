Un diplomate algérien pour examiner une affaire russo-ukrainienne

Related Articles

24/12/2016

Le Tribunal international du droit de la mer examinera en 2017 une demande de l'Ukraine contre la Russie, concernant une affaire de violation de la Convention des Nations unies par Moscou.

A cet effet, le tribunal qui examinera cette affaire a été formé le 22 décembre et parmi les membres, le diplomate algérien et vice-président du Tribunal international du droit de la mer, Boualem Bouguetaïa.

Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, cité par l'agence Interfax, "les membres nommés du tribunal ont la réputation d'experts équitables, compétents, honnêtes et indépendants dans le domaine du droit maritime international".

Le diplomate algérien Boualem Bouguetaïa, autrefois ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Guinée Bissau, Gambie et Cap-Vert, a, faut-il le rappeler, été élu pour un mandat de trois ans vice-président du Tribunal international du droit de la mer en début octobre 2014.