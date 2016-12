Energie: l'Algérie compte augmenter sa production de gaz en 2017-2018

La production du site gazier de la région de Rhourde Nouss (Illizi) devrait s’améliorer davantage avec la mise en service entre 2017 et 2018 de plusieurs nouveaux puits actuellement en forage, a indiqué samedi le responsable de l’exploitation de ce site.



"Ces puits, dont les capacités seront déterminés après les opérations de forage, permettront d’améliorer et d’augmenter la production de gaz dans ce site" qui est le deuxième du pays après celui de Hassi R’mel, a expliqué à la presse ce responsable en marge d'une visite de travail des cadres de Sonatrach à cette région.



Représentant plus de 20% de la production nationale de gaz avec 75 millions m3/jour, le complexe de traitement de gaz de la région de Rhourde regroupe quatre unités de production en plus de la Direction de Hamra qui est une unité autonome.



Les quatre unités sont, respectivement, celle de traitement de gaz "PHASE-A", mise en service en 1988, d’une capacité de 50 millions m3/j, et celle de traitement de gaz "Quartzite Hamra" pour une capacité de 10 millions m3/j et la récupération de 2.000 m3 de condensat, mise en service en 2014.



La troisième unité est d’une capacité de traitement de 48 millions m3/j, sachant qu'une opération de réhabilitation de l’un des trains de cette unité (d’une capacité de production de 16 millions m3/j), à l’arrêt depuis 2009 suite à un problème technique, a été récemment lancée.



Quant à la quatrième unité, elle active dans la séparation et la compression de gaz (unité de traitement d’huile) pour une capacité de 10 millions m3/j, destiné pour le traitement au niveau de la PHASE-A de 800 tonnes de pétrole.

Concernant la Direction de Hamra pour le traitement de gaz, elle produit 15 millions m3 de gaz/j.