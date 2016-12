Hommage à Hocine Ait Ahmed: Djamel Ould Abbes hué, quitte la Salle Atlas (vidéo)

Un Meeting en hommage à l'opposant historique et père fondateur du premier parti de l'opposition FFS (Front des forces socialistes), Hocine Ait Ahmed, à l'occasion du premier anniversaire de son décès a été organisé dans la salle Atlas à Alger.

Plusieurs personnalités, notamment politiques, ont été présentes, cependant, celle qui marquera le plus cet hommage est le Secrétaire général du FLN (Front de libération nationale), Djamel Ould Abbes, qui, hué et devant les slogans critiques au pouvoir, a quitté précipitamment la salle.