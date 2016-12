Quelque 100.000 souscripteurs AADL2 convoqués pour le choix des sites

Quelque 100.000 souscripteurs du programme "AADL2" sont appelés à choisir leurs sites à partir de demain, lundi 26 décembre, indique le directeur général de l’agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Tarek Belaribi, dans un entretien au quotidien arabophone Ennahar.

Les souscripteurs AADL2 pourront dès lundi choisir leurs sites via le portail web de l'agence qui sera en service à partir de 23h00, précise Tarek Belaribi, ajoutant qu'un premier contingent de 40.000 souscripteurs est concerné par cette opération dans la capitale, un second dès mars prochain.

Les souscripteurs d'Alger aurront à choisir entre les sites de Sidi Abdellah, Bouinane, Reghaia, quartier Faïzi, Bordj el-Kiffan, Ouled Fayet, Ain Malha et Ain Benian.

Outre Alger, les wilayas de Constantine, Annaba, Sétif, Blida, Oran, El bayadh, Bouira, Sidi Bel Abbès, Relizane, Boumerdès, Ain Defla, Tizi Ouzou,Batna, Chlef, Bechar, Laghouat, Adrar et Telemcen sont également concernées.

Les souscripteurs seront convoqués par ordre d’inscription, selon Belaribi qui affirme que les résultats des affectations seront disponibles sur le site 15 jours seulement après inscription. Les bénéficières seront alors appelés à payer la deuxième tranche du montant des logements.