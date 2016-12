Dispositif sécuritaire renforcé à l'approche du Réveillon en Algérie

Related Articles

25/12/2016

En rituel épisodique de fin d'année, la DGSN dévoile dans un communiqué diffusé hier, son plan de sécurité nationale et annonce par l'occasion de nouvelles mesures préventives.

En effet, selon les affirmations du directeur de communication et de presse de la DGSN, le commissaire divisionnaire Amar Larroum, "ces mesures préventives visant à assurer la sécurité des citoyens concerneront, en premier lieu, les zones urbaines de sa compétence territoriale, notamment les stations de transport, les axes routiers et les lieux publics".

La DGSN, qui ne lésine pas sur les moyens, mobilisera, selon la même source, " des hélicoptères de l'Unité Aérienne de la Sureté Nationale et de la télésurveillance qui permet la gestion du trafic routier".





Par ailleurs, la DGNS lance un appel aux conducteurs et usagers de la route à faire preuve de vigilance, tout en assurant que les services de police restent à l'écoute des Algériens 24h/24.