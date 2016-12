Accidents de la route: 3 morts et 20 blessés en 24 heures

Décidément, la route continue de faire des victimes et de semer la peur parmi les automobilistes en Algérie.

En effet, selon un bilan communiqué par la Gendarmerie nationale, "douze (12) accidents de la circulation routière ont été enregistrés durant la journée du 24 décembre 2016, dans 11 wilayas du pays, faisant 3 morts, 20 blessés et des dégâts matériels importants".

Le même communiqué précise, en outre, que la wilaya de Djelfa a enregistré durant ces dernières 24 heures, le plus grand nombre d'accidents mortels avec 2 mots, suivie de la wilaya d'Alger avec un accident faisant 4 blessés.