Inauguration de la première tranche de la station de déminéralisation de l’eau potable à In-Salah

Le ministre des Ressources en Eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a inauguré la première tranche de la station de déminéralisation de l’eau potable à Tamanrasset, destinée aux besoins des habitants d’In-Salah, elle a une capacité de 12.500m3/jour et constitue le 6ème lot du mégaprojet d’approvisionnement et du transfert de l’eau depuis In-Salah vers Tamanrasset, atteignant ainsi les 100.000m3/jour à l’aube de 2030.

Pendant la première semaine de janvier, une autre tranche de 12.500m3/jour sera exploitable pour atteindre un totale de 25.000m3/jour d’eau distribuée.

Ces mégaprojets sont inscrits dans une démarche visant le développement socioéconomique du grand sud.

Le ministre Ouali a mis l’accent sur la nécessité de préserver cet acquis, à travers l’entretien et la bonne gestion. Il a aussi mis en service un centre d’enfouissement technique des déchets avec une capacité de traitement de 860.000m3, qui a nécessité un budget de 155 millions de dinars.

La visite du ministre des ressources en Eau et de l’Environnement au chef-lieu de Tamanrasset se poursuivra ce lundi, où il inspectera les différentes installations et projets de son secteur.