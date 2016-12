Insolite- Accident impliquant un avion d'Air Algérie et deux camions à l'aéroport d'Alger

C'est sans doute l'un des accidents les plus insolites de l'année 2016 en Algérie!

En effet, l'aéroport Houari Boumediene d'Alger s'est vu être le théâtre, cet après-midi, d'un accident que l'on ne voit pas tous les jours.

Un camion qui remorque un Boeing d'Air Algérie, matricule 7T-VKK, réceptionné il y a seulement 6 mois, a percuté un autre camion du Cathering roulant à toute vitesse sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, indique une source à Algérie24.

Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, cependant, des dégâts matériels ont été constaté, notamment sur l'aéronef nouvellement réceptionné et dont une portière et l'aile gauche ont été gravement endommagés.

Par ailleurs, il convient de mentionner que l'avion (victime de cet accident) allait assurer le vol AH1012 vers l'aéroport Charles de Gaulle de Paris.