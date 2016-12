Crash de l’avion russe : les condoléances de Bouteflika

Related Articles

26/12/2016

Suite au crache de l’avion russe et la disparition de son équipage, composé essentiellement de la troupe des ‘’chœurs de l’armée rouge’’, le président Bouteflika a adressé un message de condoléance à son homologue russe, Vladimir Poutine.

"C'est avec une vive émotion que j'ai appris la tragique nouvelle de l'accident de l'avion militaire russe, au large de la mer Noire, ayant causé la perte de précieuses vies humaines, y compris de nombreux artistes des prestigieux Chœurs de l'Armée rouge", écrit Bouteflika.

"Je tiens à saluer la mémoire de ces représentants emblématiques de la culture russe dont l'œuvre considérable a gagné une place de choix dans le patrimoine musical universel, à l'instar de celle qui est la leur dans l'Histoire de votre grand pays depuis 1928", a ajouté le chef de l’Etat dans son message.

Le président a ensuite conclu son message par un élan de solidarité vis-à-vis des familles des victimes. "En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous présenter ainsi qu'aux familles des victimes, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et à vous exprimer mes sentiments attristés de compassion et de solidarité", écrit-il.