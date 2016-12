Une cache terroriste contenant des canons et des obus découverte à Tipasa

Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit hier, dimanche 25 décembre, une cache de terroristes contenant des canons et des obus, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Quatorze canons de confections artisanale prêts à être utilisés, 2 obus de mortiers 120 mm avec leurs accessoires et 27 tubes métalliques non préparés" ont été découverts à l'intérieur de la cache.