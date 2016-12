Tebboune limoge le directeur de l'AADL Centre

Le Directeur de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) de la région Centre, Abdelouahab Snouci, a été limogé par le ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, a-t-on appris de source officielle.

Abdelouahab Snouci aurait été, selon nos sources, limogé sur fond de bilan mitigé et de résultats décevant dans sa gestion des dossiers de logements.

Pour rappel, deux directeurs régionaux de l'ENPI, Est et Ouest, ont été limogés hier pour "défaillances dans la gestion et le suivi des projets".