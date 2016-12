Accord Algérie-UE dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes

La Direction Générale de la Protection Civile en Algérie (DGPC) et la Direction Générale de la Protection Civile et des opérations d’aide humanitaire de la Commission européenne (DG ECHO) ont formalisé aujourd'hui à Bruxelles une coopération dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, avec la signature d’un arrangement administratif, qui lance le travail commun de l’Union européenne et de l’Algérie dans une nouvelle phase en matière de protection civile, indique un communiqué de la Délégation de l'Union européenne en Algérie.

Monique Pariat, Directrice Générale de la DG ECHO, a exprimé sa satisfaction de cette signature : "C'est la première fois que la Commission européenne conclut un tel accord avec l'un de ces voisins du Sud, signe que notre coopération avec l'Algérie est étroite et approfondie. La voie est donc ouverte pour l'approfondissement de nos efforts pour répondre efficacement aux catastrophes à l'avenir", a-t-elle déclaré.

Cet accord vise à renforcer les liens qui unissent l’Algérie et l’UE face aux catastrophes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, ayant comme objectif la mise en place d’un mécanisme de coordination opérationnel.

Les deux partis se projettent dans une entreprise de prévention commune, intensifiant ainsi leurs efforts unis et partageant leurs connaissances théoriques et pratiques pour la mise en place des modules de réaction d’urgence.

Cette signature vient s’additionner à une multitude de projets individuels et régionaux de gestions des risques de l’UE avec l’Algérie, comprenant des cycles de formations et des exercices conjoints face aux catastrophes.