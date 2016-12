Deux jeunes algériens retrouvés à l'intérieur d'un conteneur en Serbie

Ils poussaient des cris de souffrance et appelaient à l'aide devant un poste frontalier entre la Serbie et la Croatie.

Deux jeunes algériens et un migrants syrien ont été découverts aujourd'hui à l'intérieur d'un conteneur maritime, indique le quotidien allemand Deutsche Welle.

Selon ce quotidien, c'est un policier qui patrouillait dans la zone qui a entendu des cris et des appels à l'aide venant de l'intérieur du conteneur. En ouvrant le conteneur, les douaniers ont trouvé deux jeunes algériens et un migrant syrien.

Les trois victimes auraient, selon le même site, été laissées à l'intérieur du conteneur, qui transportait de l'équipement de peinture, pendant plusieurs jours sans nourriture ni chauffage.

A l'heure actuelle, aucune source diplomatique algérienne ne confirme cette information.