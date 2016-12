Les touristes algériens envahissent les hôtels en Tunisie

Ils sont 3 à 4 mille Algériens à avoir traversé le point frontalier de Melloula la semaine dernière, le même nombre ou plus a également traversé les points frontaliers de Tabarka et Babbouche.

Les touristes algériens font, désormais et plus que jamais, le bonheur de l'économie tunisienne, basée principalement sur le tourisme. Selon l'agence de presse tunisienne TAP, le taux d'occupation dans les hôtels de Tabarka et Ain Draham a sensiblement augmenté, entre 60 et 70%, allant jusqu'à 100% dans certains hôtels.

Cette hausse sensible des réservations est expliquée, selon le commissaire régional au tourisme à Tabarka, par la grande affluence de touristes algériens, coïncidant avec les vacances scolaires en Algérie.

Selon la même source, les entrées des Algériens à travers les postes frontaliers ont nettement augmenté du 1er janvier au 30 novembre, par rapport à la même période de l'année dernière. Plus de 530 mille Algériens ont traversé le seul poste frontalier de Melloula durant cette période, contre 400 mille l'année passée, soit en hausse de 26%, tandis que les points de Babbouche et Tabarka ont vu respectivement affluer 100 mille (+49) et plus de 148 mille (+16,7%) Algériens en 11 mois.