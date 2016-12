Améliorer les conditions socio-professionnelles des douaniers pour éradiquer la corruption

Un projet de loi modifiant et complétant la loi 79-09 portant code des douanes a été proposé, lundi à Alger, par les députés de l’APN, insistant sur la nécessité de protéger des agents douaniers contre le chantage et les pressions qu’ils peuvent subir lors de l’accomplissement de leurs missions.

Les députés ont réclamé l’amélioration des conditions de travail des agents douaniers, notamment en ce qui concerne les salaires, la valorisation des compétences et la révision de l’échelle des promotions.

Ils ont également expliqué que cette proposition s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.

La séance plénière, présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Hadji Babaammi, du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des Systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, de la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia et du directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar.