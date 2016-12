Algérie: Deux femmes tuées dans un accident spectaculaire à Ain Sefra

Related Articles

27/12/2016

Deux femmes ont été tuées et six autres personnes ont été blessées dans un accident de la route impliquant trois voitures sur la RN-6, au niveau de Moghrar, à Ain Sefra, a appris Algérie24 auprès de la protection civile.

L'accident est survenu, selon la même source, ce matin peu avant 09h00 sur la RN-6 reliant les wilayas de Naâma et de Bechar, au niveau du village Amara, dans la commune de Moghrar, Ain Sefra.

Les éléments de la protection civile et de la Gendarmerie nationale ont été dépêchés sur les lieux, les six blessés ont été transférés à l'hôpital d'Ain Sefra.