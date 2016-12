Polémique- Pour tenter de convaincre, Zaibet signe avec une "fausse université" islamique

Related Articles

28/12/2016

Décidément, le pseudo-inventeur d'un remède miracle contre le diabète "RHB", Toufik Zaibet, se permet tout pour procurer une crédibilité utopique à son élixir.

C'est avec la complicité de 3 journalistes et d'un enseignant d'université en économie de Blida, connu pour être sympatisant des islamistes, que cette nouvelle "arnaque" a été orchestrée.

Une "fausse université" islamique dirigée par un Libanais du nom de Mohamed Kheir Al-Ghabbani et qui exerce de façon illégale, puisqu'elle a été désavouée par la vraie "Arees University" qui est basée à Houston, aux Etats-Unis.

En décembre 2015, cette "fausse université" a été au coeur d'une polémique après avoir délivré un diplôme de doctorat à un opposant syrien, alors que ce dernier n'a suivi aucune formation, avait rapporté le quotidien Al-Quds, affirmant que cette "pseudo université" délivre des diplômes "académiquement non reconnus". Suite à cette polémique, le siège de cette "université" a été fermé au Liban et son site internet suspendu en Turquie.

Pour sa part, le fondateur de la vraie "Arees University", Rajam Isam, s'était expliqué dans un entretien accordé à Rozana, une célèbre radio syrienne. Il a expliqué, dans son entretien avec ce média, avoir installé en 2012 Al-Ghabbani à la tête de la représentation d'Arees University au Liban. Cependant, plusieurs "dépassements" avaient été enregistrés, dont la création d'une branche d'étude inexistante appelée "l'économie islamique". Al-Ghebbani a été ensuite rappelé à l'ordre, mais a refusé de se conformer au réglement, en allant notamment installer un siège d'Arees à Istanbul. Il ainsi été désavoué par la vraie "Arees University" et son fondateur Rajab Isam, qui a engagé des poursuites judiciaires contre Al-Ghabbani en Turquie.

Depuis, cette "fausse université" s'est spécialisée dans la délivrance de "faux diplômes" à toute personne qui paye la somme demandée, des diplômes non reconnus et comptant souvent des erreurs de forme et de fond.



Un diplôme délivré par cette "fausse université".

Le site web de la "fausse université" d'Arees suspendu en Turquie.