Algérie: Plus de 8.000 mines antipersonnel et antichar détruites à la frontière avec le Maroc

Quelque 8 104 anciennes mines antipersonnel et antichar ont été détruites au cours du mois de décembre par des détachements spécialisés du génie de combat à la frontière avec le Maroc (Ouest), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Ces mines ont été détruites au niveau des secteurs opérationnels Sud de Tindouf et de Béchar, précise le même communiqué.

Ces opérations, à vocation humanitaire et sécuritaire, ont, selon le même communiqué, "permis de dépolluer une superficie globale estimée à environ huit (8,5) hectares et demi, ce qui contribuera inéluctablement à une parfaite sécurisation de nos frontières".