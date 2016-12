Nouvel an : Bouteflika présente ses meilleurs vœux au peuple algérien

A l’occasion du nouvel an 2017, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présenté aujourd'hui, mercredi 28 décembre, ses meilleurs vœux au peuple algérien, "priant Dieu pour qu'elle soit marquée par la paix, la sérénité et le bien-être pour nos compatriotes".

S'exprimant lors de la réunion du Conseil des ministres, le Président Bouteflika a formulé le voeu que la nouvelle année soit marquée aussi par de "nouvelles avancées dans la construction du développement national, de l'édification de l'Etat de droit, et de l'approfondissement de la démocratie pluraliste".

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a tenu également à adresser ses salutations aux officiers, sous-officiers et djounoud de l'Armée nationale populaire, ainsi qu'aux cadres et personnels des services de sécurité, mobilisés pour la sécurité du territoire national, des citoyens et des biens.

Le chef de l'Etat a exprimé, à cet égard, "la reconnaissance de la Nation, pour leur abnégation et leurs sacrifices dans l'accomplissement de leur noble mission".