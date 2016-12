Décès d'Aziza Mammeri, veuve du grand écrivain Mouloud Mammeri

Coïncidence ou ironie du sort, Aziza Mammeri s'est éteinte aujourd'hui, mercredi 28 décembre, au 99e anniversaire de son époux, le grand écrivain, anthropologue et linguiste Dda Lmulud At M3ammer, ou Mouloud Mammeri.

Selon nos sources, Aziza Mammeri est décédée aujourd'hui peu avant midi à Alger, à l'âge de 94 ans.

La défunte sera inhumée demain, jeudi 29 décembre, dans le cimetière d'Ath Yenni, au Sud-est de la ville de Tizi-Ouzou.

Mouloud Mammeri est un écrivain, linguiste et anthropologue de renommée mondiale. parmi ses oeuvres romanesques "La Coline Oubliée", "Le Sommeil du juste", "L'Opium et le Bâton", ainsi que plusieurs travaux sans précédent en grammaire et linguistique amazighes, notamment "Tajerrumt n tmazight" et "Précis de grammaire berbère".

Il nacquit un 28 décembre 1917 au village Taourirt Mimoun, à Ath Yenni, son épouse le rejoint à son 99e anniversaire.