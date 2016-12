Lutte antiterroriste: 5 casemates détruites par l'ANP à Béjaia

Cinq casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites par les élements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya de Béjaia, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a détruit, le 28 décembre 2016 à Bejaïa/5°RM, cinq (05) casemates pour terroristes", indique le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Mechria/2°RM, deux (02) narcotrafiquants à bord d’un camion chargé de (199) kilogramme de kif traité".

A Bordj Badji Mokhtar/6°RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a appréhendé deux (02) contrebandiers et saisi (7,75) tonnes de denrées alimentaires et (4200) litres de carburant, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à El-Oued/4°RM, deux (02) autres contrebandiers à bord d’un camion chargé de (8240) unités de différentes boissons.

Aussi, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen/2°RM, El-Taref/5°RM, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6°RM, (38) immigrants clandestins de différentes nationalités africaines.