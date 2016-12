La Cour de Tipaza annule l'octroi de lots de terrains à 40 bénéficiaires

Related Articles

29/12/2016

La Cour de justice de Tipaza s'est prononcée aujourd'hui en ordonnant l'annulation de l'octroi de lots de terrains à une quarantaine d'entreprises et de personnes ayant bénéficié de ces lots de façon peu légale et dans des conditions suspectes.

Cette décision de la Cour de Tipaza vient suite à une plainte de la Direction du Domaine nationale sur l'attribution de lots de terrains à des fins agricoles et/ou pour des projets qui s'inscrivent dans le domaine du tourisme. La Direction du Domaine avait attiré l'attention de la justice sur les opacités et conditions suspectes qui ont caractérisé cet octroi.