Photos- Accident spectaculaire à Skikda, 2 morts et 8 blessés

Un accident spectaculaire est survenu cet après-midi dans la wilaya de Constantine, où un camion poids-lourd a dérapé et est entré en collision avec huit autres véhicules, faisant 2 morts et 8 blessés, selon un premier bilan de la Protection civile.

L'accident est survenu à Ain Bouziane, entre Skikda et Constantine. Outre les pertes en vie humaine, les dégâts matériels sont visiblement importants, a-t-on constaté sur des photos partagées sur les réseaux sociaux.