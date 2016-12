Hadjar: tous les diplômes des universités nationales reconnus par la fonction publique

Tous les diplômes délivrés par les universités nationales étaient reconnus par la fonction publique, a affirmé ce jeudi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar, lors d’une séance de l’Assemblée populaire nationale (APN).

"Tous les diplômes, nonobstant les spécialités, sont crées en vertu de la loi et par conséquent ils sont admis et reconnus par les services habilités de la Fonction publique et tous les autres secteurs

Le ministre a indiqué qu'aussi bien les diplômes nationaux du système classique que du mode LMD ne nécessitaient pas d'équivalence. Cette procédure ne concerne que les diplômes délivrés par les universités étrangères.