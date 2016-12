Tassili Airlines: ouverture d'une nouvelle desserte Alger-El Bayadh

Dans le cadre de son programme d’exploitation du réseau de transport, la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) a lancé aujourd’hui, jeudi 29 décembre, une nouvelle desserte domestique Alger-El-Bayadh.

Cette desserte sera à raison deux (2) vols hebdomadaires, dimanche et jeudi, avec une tarification promotionnelle de lancement en aller-retour à partir de 5.675 Da TTC.

Présent à la cérémonie de lancement, le wali d'El Bayadh Abdellah Ben Mansour s'est félicité de l'ouverture de cette ligne estimant que "cette nouvelle ligne est un acquis pour la région, qui recèle d'énormes potentialités économiques notamment dans le domaine de l'agriculture et du tourisme".

"L'ouverture cette ligne est une réponse à notre demande formulée en matière du transport au profit de la population d'El Bayadh", a dit M. Ben Mansour ajoutant que la wilaya demandera "davantage de dessertes locales et même internationales, avec plus de capacité".

Pour sa part, le P-dg de TAL Belkacem Harchaoui a indiqué que cette nouvelle ligne contribuera au développement économique de la wilaya et répondra aux besoins de la population en matière de transport aérien.

Afin de faciliter les réservations et de s'approcher de la clientèle locale, deux (2) agences commerciales de Tassili Airlines ont été inaugurées, la première au niveau de l'enceinte aéroportuaire d'El Bayadh tandis que la seconde est au niveau de la gare routière du chef-lieu de la wilaya.

Rencontrés durant ce vol inaugural effectué à bord d'un appareil d'une capacité de 74 places, des passagers ont salué l'ouverture de cette desserte.

"D'habitude on fait 6 à 7 heures par route et parfois plus, aujourd'hui on a fait ce trajet en 1h15 avec confort et sécurité. C'est une bonne chose pour nous et pour les habitués de cette destination", a dit un jeune cadre.