Benghebrit : l’exclusion des retardataires au Baccalauréat pour consacrer l'égalité des chances et éviter la fraude

Le ministère de l’Education nationale campe sur ses positions et restera ferme à l’égard des candidats retardataires lors des épreuves du Baccalauréat "afin de consacrer le principe de l'égalité des chances et à éviter la fraude", a affirmé la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit jeudi à Alger.

Priver un candidat retardataire de passer l'examen du Baccalauréat n'a pas pour but essentiel son exclusion mais appliquer le principe de l'égalité des chances (...) et éviter la fraude", a expliqué Mme Benghebrit lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.

La ministre a rappelé qu'il est fait obligation au candidat dans la convocation du Baccalauréat de "se présenter une demi-heure avant le début des épreuves" et qu'il est averti que "tout retard le privera de passer l'examen et l'exposera à l'exclusion définitive".

Cette obligation vise à permettre au candidat d'avoir "une préparation psychologique" et de bénéficier des orientations des enseignants surveillants.

L'ouverture des plis des sujets se fait à 8h30 après quoi aucun candidat n'est autorisé à accéder au centre d'examen, a-t-elle dit.

La ministre a en conséquence souligné que cette interdiction a pour objectif également d’empêcher toute tentative de fraude par l'envoi des sujets à l'extérieur via les nouvelles technologies, ce qui constitue une atteinte à la crédibilité et à la transparence de l'examen et au principe d'équité et de mérite".