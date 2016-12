Belgrade: célébration du 90e anniversaire de Stevan Labudovic, cameraman de la Révolution algérienne

Related Articles

30/12/2016

A l’occasion de la commémoration du 90e anniversaire de Stevan Labudovic, cameraman de la Révolution algérienne, l’Association des amis de l'Algérie avec le soutien de l'Ambassade d'Algérie a organisé mercredi une cérémonie, au siège du Musée de l'Histoire de Yougoslavie à Belgrade (Serbie).

Né en 1926, Stevan Labudovic a pu, grâce à sa camera, immortaliser des moments historiques de l'Algérie en pleine guerre de libération.

Il décida en 1959 d'entrer en Algérie, via la Tunisie, pour filmer et photographier des séquences de la guerre dans les Aurès.

Etaient présents à cette cérémonie, le ministre de la Défense de Serbie, Zoran Djordjevic, le président de la municipalité de Berane (Montenégro), ville natale de Stevan Labudovic, Dragoslav Scekic, des membres du corps diplomatique arabe et africain et des amis de l'Algérie.

Dans son allocution d'ouverture, l'Ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Abdelhamid Chebchoub, a mis en exergue "l'engagement de Stevan Labudovic aux cotés du peuple algérien lors de la lutte de libération nationale", soulignant "l'impact de ses images dans l'opinion internationale en rapportant la réalité du combat algérien face à la propagande coloniale".

Il a noté, à ce titre, que "Stevan Labudovic a été décoré par le président Abdelaziz Bouteflika à l'occasion du cinquantième anniversaire" de la Révolution de Novembre 1954.

Le ministre de la Défense serbe a souligné, pour sa part, "l'importance de l'œuvre de Stevan Labudovic dans l'enrichissement des archives nationales serbes notamment pour les générations futures afin qu'elles apprennent la vérité sur la lutte du peuple algérien pour la liberté et la dignité".

Il a rappelé, par la même occasion, "les reportages effectués par Stevan Labudovic sur les différents Sommets du mouvement des Non-alignés, soulignant "le rôle moteur de l'ex Yougoslavie dans ce mouvement".

Des images d'archives du caméraman sur les opérations menées par l'Armée de libération nationale (ALN), ainsi que sur les visites effectuées en Yougoslavie par les défunts présidents Houari Boumediène et Chadli Benjedid et celles effectuées par le président Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères et celles de Tito en Algérie, ont été diffusées à l'occasion de cette célébration.

Les présents ont eu droit à des séquences d'un film documentaire sur Stevan Labudovic en cours de réalisation, par la cinéaste Serbe Mila Turajli et dont la sortie est prévue pour fin 2017.