Syrie: l'Algérie salue le cessez-le-feu

Related Articles

30/12/2016

Suite à l'accord de cessez-le-feu en Syrie annoncé jeudi entre le gouvernement syrien et l'opposition armée, l'Algérie a salué cette démarche en appelant toutes les parties à faire prévaloir la voie de la réconciliation nationale.

"Nous saluons l'accord de cessez-le-feu conclu en Syrie et appelons l'ensemble des parties à le respecter afin d'ouvrir la voie devant l'entame de négociations et de parvenir à une solution politique qui tiendra compte de l'intérêt suprême de la Syrie, pays frère, et de son peuple", a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous réitérons la position de l'Algérie qui, dès le début, a appelé à un règlement politique pacifique et nous appelons de nouveau les frères syriens et les parties concernées par la crise à faire prévaloir le dialogue et la réconciliation nationale afin de parvenir à une issue qui préservera la souveraineté du peuple syrien, son indépendance et son intégrité territoriale", a encore précisé le responsable.

Jeudi, le Commandement général de l'armée syrienne avait annoncé un cessez-le-feu général sur tous les territoires syriens devant prendre effet à partir de minuit.