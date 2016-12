Alger : 1.200 logements sociaux locatifs distribués

Related Articles

30/12/2016

1.200 Logements publics locatifs ont été distribués, jeudi à Alger, dans le cadre de l'éradication du logement précaire et du parachèvement du programme de la quatrième et dernière étape de la 21ème opération de relogement.

Supervisée par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, cette opération a permis la distribution de 1.200 LPL à des familles qui vivaient dans des habitations précaires et ont ainsi bénéficié de logements décents à Sidi Abdallah, Kourifa (El Harrach) et à Rahmania.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de cette opération, M. Zoukh a indiqué qu'avec l'achèvement de la quatrième étape de la 21ème opération de relogement, qui avait débuté le 21 juin 2016, la wilaya d'Alger clôture l'année par le relogement de 14.324 familles.

Le nombre des familles relogées depuis le lancement de l'opération en juin 2014 jusqu'à fin 2016 sera de plus de 46.000 familles, a-t-il précisé.

Quant aux familles habitant dans le bidonville d'El Hamiz, le wali a assuré qu'elles seraient relogées dans le cadre de la 22ème opération qui sera lancée en mars 2017, précisant que ces familles n'ont été nullement exclues du programme de relogement.

Pour les familles n'ayant pas bénéficié de nouveaux logements dans le cadre de la quatrième tranche de la 21ème opération de relogement, M. Zoukh a fait savoir qu'elles doivent présenter leurs dossiers aux commissions de recours, tout en ajoutant que 750 recours sur un total de 13.000 ont été acceptés.

Par ailleurs, il a affirmé que depuis deux ans et demi, il a été distribué plus de 51.000 logements dont 46.000 LPL, le reste relevant des autres formules, et ce, dans le cadre du programme du président de la République visant à éradiquer l'habitat précaire et les bidonvilles.

Le wali a également promis d'étudier les dossiers des habitants des Haouch à travers les différentes circonscriptions administratives d'Alger pour trouver des solutions quant à la régularisation de leur situation après l'éradication du logement précaire et la classification des terres qu'ils occupent (foncier agricole, domaine de l'Etat ou domaine privé).

Pour ce qui concerne la 22ème opération de relogement dont les préparatifs sont en cours, M. Zoukh a annoncé que quelque 4.000 familles seront relogées avant l'éradication totale de l'habitat précaire à Alger.

L'opération de relogement a concerné les habitants des bidonvilles des circonscriptions de Baraki, Bab El Oued, Zeralda, Dar El Beida, Bir Mourad Raïs et Hussein Dey.

Ces familles ont été relogées dans 4 nouvelles cités: cité des 1.200 logements à Selamni (commune des Eucalyptus), cité des 473 logements à Kourifa (commune d'El Harrach) ainsi que les cités des 400 logements et des 300 logements dans la commune de Rahmania.

Concernant la quatrième et dernière phase de la 21ème opération de relogement, elle a concerné 16 bidonvilles situés dans le quartier "Le palmier" (commune des Eucalyptus) pour 244 familles, "Omar Ouahib" (Bologhine) pour 335 familles, "La caserne" (Bologhine) pour 98 familles, "Le Plateau" (Bologhine) pour 74 familles et "Le jaillis" (Bologhine) pour 62 familles.

L'opération a aussi concerné les habitants de quatre bidonvilles occupant l'assiette du projet de réalisation de 1.900 logements AADL à Zeralda (39 familles), de cinq autres dans la commune de Rahmania (204 familles), du bidonville se trouvant sur un projet d'extension de la route nationale 63 à Mahelma (5 familles) ainsi que de celui installé sur le site du projet de logements publics promotionnels à Staouéli (25 familles).

En outre, 35 familles qui occupaient 22 établissements scolaires relevant de huit (8) communes (Kouba, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, El Marsa, Gué de Constantine, Birkhadem, Bir Mourad Raïs et Saoula) ont été concernées par le relogement dans le cadre de cette dernière tranche.

Par ailleurs, 80 familles de la commune de Rahmania ont bénéficié de logements au titre du "projet 400 logements" dans cette même commune selon la formule LPP, permettant de récupérer des assiettes foncières de près de 18,8 hectares.

L'opération a aussi permis la récupération de 544 logements de fonction indument occupés sur un total de 1.007 logements (relevant de 647 établissements scolaires à Alger) indument occupés par 454 familles.

Concernant le fichier national du logement, une opération de vérification qui a porté sur 1.234 candidats au relogement a permis de déceler 188 cas de fraude pour fausse déclaration dans le but d'obtenir un logement social.

Sur ces 188 postulants, 120 étaient déjà inscrits au programme AADL, 35 possèdent un logement, 27 ont bénéficié d'une aide financière de l'Etat, et 5 sont titulaires d'un permis de construire et un (1) a bénéficié d'un logement LPP.

La 4ème tranche de la 21ème opération de relogement a été émaillée par la contestation de citoyens de la commune de Rahmania (Zeralda) lors de la distribution d'un quota de 80 logements, du fait que leur nom ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires, et dont certains ont fini par présenter des recours devant l'instance habilitée.