Ghardaïa: L’activité touristique renaît en cette fin d'année

31/12/2016

Une large affluence des visiteurs, tant étrangers que nationaux, est constatée dans la vallée du M’zab en cette période de fin d’année.

En effet, les sites touristiques naturels, historiques et architecturaux disséminés à travers la wilaya de Ghardaïa attirent de nouveau les visiteurs, après deux longues années de déstabilisation marquées notamment par de violents affrontements qui ont fait plusieurs victimes.

Des centaines de visiteurs, dont près de 300 étrangers de différentes nationalités, notamment italienne, allemande et française, ont rallié les différentes oasis de la région de Ghardaïa, Zelfana et El-Menea, pari brillamment relevé par l’Office national du tourisme (Onat), qui a redoublé d’efforts pour redonner à la vallée réputée sa véritable image et lui permettre de retrouver sa grandeur en tant que destination touristique de choix.