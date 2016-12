Scandale du RHB: des documents accablants sur l'université qui parraine Zaibet

Décidément, la polémique autour du "remède miracle" RHB du charlatan et imposteur Toufik Zaibet ne risque pas de s'apaiser de sitôt !

Pour tenter de s'acheter une crédibilité, le laboratoire ZT Lab du charlatan (si toutefois l'on peut lui attribuer le statut de laboratoire) a fait appel aux services d'un mercenaire libano-turc aux tendances islamistes. En effet, dans de précédentes publications, nous avions révélé l'imposture de Mohammed Khaer Al-Ghabbani, l'architecte d'une arnaque international et fondateur d'une université fictive déjà sujette à une large polémique et poursuites judiciaires au Liban et en Turquie.

Aujourd'hui et comme il l'avait promis sur son compte Twitter, le Directeur général du Groupe Ennahar, Anis Rahmani, a dévoilé des documents aussi irréfutables qu'accablants sur l'imposture de cette université qui a récupéré l'imposteur Zaibet.

Le premier documents révélé est un communiqué de l'Arees University (la vraie université basée à Houston), qui désavoue et vire Mohammed Khaer Al-Ghebbani de l'Arees au Liban, où il avait été installé en 2012 en qualité de doyen de la faculté de la Chari'a. L'université explique que malgré son limogeage, Al-Ghebbani continue à exercer sous le nom d'Arees, notamment en Turquie. Ce qui a conduit cette dernière à engager des poursuites judiciaires contre cet imposteur.

Le second document révélé n'est autre qu'une suite logique de ce qui a été dévoilé dans le premier. En effet, il s'agit du verdict de la justice turque en faveur de l'Arees University (la vraie), interdisant à Al-Ghebbani d'exercer au nom de cette université.

Face à toutes ces preuves, l'on s'interroge si les autorités algériennes vont se décider à réagir pour mettre fin à cette imposture dont l'objectif pourrait, selon un média français, se révéler être le financement du terrorisme.

