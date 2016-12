Rénovation des anciennes bâtisses: Quand Alger la Blanche change d’allure

Related Articles

31/12/2016

Une étendue opération d'embellissement et de rénovation a été lancée cette année, dans la ville d’Alger, conférant ainsi un visage sain et accueillant à son patrimoine architectural et une valeur touristique prometteuse.

En effet, les chantiers lancés par la wilaya d'Alger au titre de la première phase du Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU 2015-2035) se sont poursuivis tout au long de l'année 2016 avec l'ambition de réhabiliter la capitale dans le cadre d'une stratégie de développement durable et globale.

Cette démarche appelée à se poursuivre durant l'année qui s'amorce a bénéficié d'une importante enveloppe financière allouée par le Fond national de l'habitat, selon les explications fournies à l'APS par le conseiller du wali d'Alger, Mohamed Maachouk.

Cinq opérateurs ont été chargés du suivi des travaux dans les 7 communes concernées (Alger-centre, Bab el Oued, Hussein Dey, Sidi M'hamed, El Madania, Belouizdad et El Harrach) avec un total de 11.000 vieilles bâtisses réparties en trois catégories en fonction du niveau de risque.

14 autres communes seront intégrées l'année prochaine à cette phase de restauration pour garantir un cadre de vie décent aux citoyens.