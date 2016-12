Les produits importés désormais étiquetés en arabe

Related Articles

31/12/2016

L’opération d’étiquetage obligatoire en langue arabe des produits importés, sera effectuée officiellement sur le territoire national, en excluant les produits préemballés périssables, indique Bakhti Belaïb le ministre du Commerce sur le site officiel de son ministère.

Réduire les coûts de l’importation, créer un nouveau secteur d’activités et protéger le consommateur sont les objectifs principaux de l’application de cette mesure.

L’étiquetage en langue arabe qui s’effectuait jusqu’à maintenant au pays de l’exportateur, sera réalisé par les opérateurs économiques, dans des sociétés de marquage, codage et étiquetage locales et ne devra ‘’en aucun cas altéré la qualité intrinsèque du produit’’, précise la consigne, en ajoutant que la présente instruction prendra un effet immédiat et d’une manière stricte et rigoureuse.