Arrestation de 2 narcotrafiquants et saisie de kif traité à Tlemcen et Oran (MDN)

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté hier, vendredi 30 décembre, à Oran et Tlemcen, deux narcotrafiquants et saisi 43,5 kilogrammes de kif traité, indique aujourd’hui un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, le 30 décembre 2016 à Oran et Tlemcen/2°RM, deux (02) narcotrafiquants et saisi (43,5) kilogrammes de kif traité. De même, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Mascara, deux (02) contrebandiers et saisi (1940) unités de différentes boissons, tandis qu'une autre quantité s'élevant à (14309) unités a été saisie à Ouargla/4°RM."