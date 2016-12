Hamel offre la médaille d'honneur des SMA au président de la République

Le général major, le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel a offert, aujourd’hui à Alger, la médaille d'honneur des Scouts, qui lui a été décernée par les Scouts musulmans algériens (SMA), au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en signe de reconnaissance de "l'intérêt particulier qu'il accorde aux jeunes pour les protéger des fléaux sociaux".

Le DGSN a remis la médaille d'honneur des Scouts au conseiller à la Présidence de la République, Saadeddine Nouiouat.

"Je dédie à mon tour cette médaille qui ma été décernée, dans sa première édition, par le mouvement des SMA au président de la République, en signe de reconnaissance de l'intérêt particulier qu'il accorde aux jeunes pour les protéger des différents fléaux sociaux, en cette ère marquée par la mondialisation et de nouvelles formes de criminalité".

Après avoir présenté ses remerciements au Mouvement des SMA pour cette initiative, le général major a salué "les efforts importants consentis par le mouvement pour ancrer les valeurs de citoyenneté, de sacrifice et de discipline chez les jeunes".

Le général major Hamel a exprimé son souhait de voir le mouvement des SMA "se dresser en rempart face aux réseaux criminels, notamment ceux activant dans le domaine de trafic de drogues, dont les jeunes sont la première cible".

Pour sa part, Le Commandant général des SMA, Mohamed Benalleg, a salué "le rôle positif de la police algérienne, sous la conduite du général major Hamel, et son professionnalisme notamment dans le domaine de la protection des droits de l'Homme et du renforcement de l'action de proximité dans la société".

Il a mis en avant "les actions de sensibilisation intenses menées par son mouvement en coordination avec les services de police à travers l'ensemble du territoire national, estimées à plus de 250 actions en 2016 dans le but d'améliorer la situation des jeunes et d'ancrer l'esprit de citoyenneté".

La rencontre a été une occasion pour rendre hommage à la jeune scout, Nada Rayhane, décédée récemment à l'âge de 10 ans, en remettant un cadeau symbolique à sa famille.

Instituée en 2016, la médaille d'honneur des Scouts s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à rendre hommage à des personnalités nationales, des représentants de la société civile et des cadres, en signe de reconnaissance de leurs efforts dans l'amélioration de la situation des jeunes et la protection de l'enfance.