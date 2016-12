Alger : 2016, l'année de l'éradication des grands bidonvilles

Les opérations de relogement enregistrées au niveau de la wilaya d'Alger en 2016 ont permis l'éradication de plusieurs points noirs qui ternissaient l'image de la capitale à l'instar des sites d'El Hamiz et de Dergana outre des immeubles menaçant ruine, des terrasses et des caves occupées ainsi que des vieux quartiers populaires.

L'année 2016 a été marquée également par le début de la première opération de relogement des familles occupant des classes, des cantines et des salles de soins des établissements scolaires de la capitale.

Elle a été marquée aussi par le relogement d'un nombre important de familles issues des grands bidonvilles de la capitale. Il s'agit des bidonvilles d'El-Hamiz (1.800 familles), de Dergana (1.400 familles), de Kerrouch à Reghaia (1.700 familles), d'El-Hofra à Oued S'mar (1.300 familles), de Bousmaha à Bouzaréah (1.200 familles) et de Qariat Echouk à Gué de Constantine (1.000 familles).

Les opérations de relogement ont concernées également les habitants des bidonvilles de "La caserne", "Le Plateau" et "Amar Ouahib" de Bologhine, ainsi que "Nezali Chérif" de Cheraga et "Chemin Mackley" de Ben Aknoun, "La ferme pilote" de Bab Ezzouar, "El Oued", "Boukhari" et "Coco Plage" de Bordj El Bahri Bahri et "Cervantès" de Mohamed Belouizdad.

Selon les déclarations du wali Abdelkader Zoukh, plus de 14.320 familles ont bénéficié de logements décent portant le nombre global des familles relogées à 46.000 familles depuis le lancement de l'opération en juin 2014 jusqu'à fin 2016.

Le programme global de relogement dans la wilaya d'Alger concernait 260.000 unités ont 84.000 de type public locatif (LPL) et 42.000 logement sociaux participatifs (LSP). La wilaya d'Alger compte également 94.000 autres logements relevant de l'agence d'amélioration et de développement du logement (AADL) et 54.000 unités de l'entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).