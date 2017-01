Illizi : La 2ème session des ateliers de traduction vers la langue amazighe

La deuxième session des ateliers de traduction vers la langue amazighe s’est déroulée à Illizi, entre le 25 et 31 décembre passés.

Les participants ont souligné l’importance de protéger les droits des auteurs et des traducteurs vers la langue amazighe, ainsi que d’élargir la portée de l’adaptation vers tamazight des ouvrages de littérature universelle et de sciences sociales et humaines, afin de faciliter l’accès aux étudiants de la langue et littérature amazighe dans les différentes universités nationales.

Depuis son introduction dans la dernière révision constitutionnelle, Tamazight a connue une ‘’importante évolution’’, a estimé Si El-Hachemi Assad, le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité, sa promotion étant essentielle car elle est une composante vitale de l’identité nationale.

Selon le même intervenant, un festival national de poésie amazighe est prévu, pour célébrer le centenaire de l’écrivain Mouloud Mammeri, en 2017.

Photo Archives APS.