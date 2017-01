Ecole des Cadets de la Nation: Les conditions d’accès pour les filles

Related Articles

Comme nous l’avions annoncé hier, les filles ont la possibilité de rejoindre l’Ecole des Cadets de la Nation de Blida, autrefois réservée exclusivement aux garçons. Les inscriptions s'ouvriront pour les filles de la 1ère année secondaire voulant intégrer l'école.



Dans un communiqué, publié aujourd’hui par le ministère de la Défense Nationale, ont été dévoilées les conditions afin de rejoindre les bancs de l’Ecole des Cadets de la Nation:



- Etre de nationalité Algérienne;



- Née en l’an 2001 et après;



- Titulaire du Certificat d’Enseignement Moyen, session de juin 2016, avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20, Etre de bonne santé et d’une bonne condition physique;



- Admise en 1ère année secondaire/ filière des sciences-technologies.



En ce qui concerne le dossier d’admission, il doit être composé des pièces suivantes :



- Une demande manuscrite formulée par le tuteur légal, avec la mention précise de l’adresse et du numéro de téléphone;



- Copies des bulletins du premier et deuxième trimestre, ainsi que le bulletin annuel de la 4ème année du cycle moyen, au titre de l’année scolaire 2015-2016;



- Un acte de naissance n°12;



- Un certificat de nationalité;



- Un certificat de résidence.



Le concours d’accès comporte des épreuves écrites dans les matières : Mathématiques, physique-technologie et langue arabe, il comporte également un test sportif ainsi qu’une visite médicale.



Les candidates, accompagnées par leur tuteur légal, peuvent déposer leur dossier au niveau de l’Ecole des Cadets de la Nation de Blida.