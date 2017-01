Attentat d’Istanbul : Le président Bouteflika adresse ses condoléance à Erdogan

Suite à l’attentat terroriste commis à Istanbul, samedi soir, le président de la République a transmis ses condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ou il a exprimé sa grande tristesse tout en condamnant l’acte sauvage perpétré sur des civils et qui a engendré des dizaines de morts et de blessés.

"J'ai appris, avec une grande émotion et une immense tristesse, l'horrible attentat terroriste qui vient d'endeuiller la Turquie, entraînant la perte de dizaines de morts et de nombreux blessés" a exprimé le chef de l’Etat.

Il a ensuite souligné que l’Algérie qui a enduré des actes terroristes durant plus d’une décennie, comprend et compatit avec la douleur du peuple turc, en exprimant sa solidarité inconditionnée et sa résolution de prioriser le combat contre le terrorisme.

