Attentat à Bagdad : l'Algérie condamne "avec force"

L'Algérie a condamné lundi par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, les fréquents attentats terroristes en Irak dont celui perpétré lundi matin à Sadr City, un quartier situé dans le Nord-est de la capitale Baghdad.

"Nous condamnons avec force les fréquents attentats terroristes en Irak et l'escalade d'attentats sanglants dont sont souvent victimes des innocents comme celui ayant ciblé lundi matin Sadr City à l'est de Baghdad, et qui a fait de nombreuses victimes", a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

"La prolifération du terrorisme en Irak et dans les pays voisins exige la mobilisation de tous les moyens et la coordination des efforts au double plan régional et international afin de surmonter les différends conjoncturels et venir à bout de cette menace qui guette et exploite le contexte exceptionnel difficile qu'a connu et que connait la région pour se ramifier et devenir une menace pesante pour la sécurité, la stabilité et la cohésion entre les sociétés", a-t-il indiqué.

Il a ajouté enfin "nous exprimons notre solidarité avec l'Irak, pays frère, gouvernement et peuple, et réitérons notre rejet du terrorisme sous toutes ses f