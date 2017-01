Arrestation de 3 narcotrafiquants et saisie de kif traité à Oran (MDN)

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté hier, dimanche 1 janvier, à Oran, trois narcotrafiquants et saisi 24,5 kilogrammes de kif traité, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a arrêté trois (03) narcotrafiquants à Oran/ 2° RM, en possession de (24,5) kilogrammes de kif traité, par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, en coordination avec les éléments des Douanes à Tlemcen, une autre quantité de kif traité s’élevant à (12,8) kilogrammes."



A Bordj Badji Mokhtar/ 6° RM, un détachement de l’ANP a arrêté un contrebandier de nationalité malienne à bord d’un camion chargé de (6,06) tonnes de denrées alimentaires, (2800) litres de carburant et (2250) litres de l’huile de table.



D’autre part, un détachement de l’ANP a arrêté à In Guezzam / 6° RM, (15) immigrants clandestins de différentes nationalités africaines. Tandis que des unités de Gardes-côtes ont déjoué, à Oran/ 2° RM et Annaba/ 5° RM, des tentatives d’émigration clandestine de (37) personnes à bord d’embarcations de construction artisanale.