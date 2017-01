Deux terroristes tués dans un accrochage avec l'Armée à Laghouat (Actualisé)

Deux terroristes ont été tués dans la nuit de lundi à mardi à Laghouat, lors d'un accrochage avec les Forces de l'Armée nationale populaire, a appris Algérie24 de source sécuritaire sûre.

Une vidéo de la fin de l'intervention des forces de l'ordre a été partagée par une page Facebook locale, où l'on peut voir le retrait des forces après l'accrochage.

10h00: Le Ministère de la Défense nationale confirme l'élimination de 2 "dangereux terroristes" à Laghouat

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l’Armée Nationale Populaire en coordination avec les services de la Sûreté Nationale ont éliminé hier soir, le 02 janvier 2017, à la cité Chettite à Laghouat/4°RM, deux (02) dangereux terroristes. Il s’agit des criminels: « B. El-hadj Aissa » alias «Mokdad El-herdi» et «N.Mebarek» dit « Al-Ansari », qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 1995 et 1996. Cette opération a permis de récupérer deux (02) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, cinq (05) chargeurs garnis, un poste radio et une paire de jumelles".